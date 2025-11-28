ETV Bharat / international

ಉಕ್ರೇನ್​ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ: ತಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪುಟಿನ್ ಪಟ್ಟು!​

ಉಕ್ರೇನ್​ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಪುಟಿನ್​ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಯೂನಿಯನ್​ ಆರೋಪದ ನಡುವೆ ಇದೀಗ, ಪುಟಿನ್ ತಾವು​ ಉಕ್ರೇನ್​ನಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ​ ಪಡೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read
ಮಾಸ್ಕೋ, ರಷ್ಯಾ: ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್​, ಉಕ್ರೇನ್​ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪಡೆಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಯುದ್ಧ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿಯಾದರೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್​ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುಟಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುನ್ನ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್, ಲುಹಾನ್ಸ್ಕ್, ಖೆರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಪೋರಿಝಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಉಕ್ರೇನ್ ನಾಟೊಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್​​​ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಟ್ಕಾಪ್​ ರಷ್ಯಾಗೆ ಭೇಟಿ: ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾನ್ ಡ್ರಿಸ್ಕಾಲ್ ಕೀವ್​​ಗೆ ತೆರಳಬಹುದು.

ಅಮೆರಿಕದ ಆರಂಭಿಕ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಡುವೆ, ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಪುಟಿನ್ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾ ಪೂರ್ವ ನಗರವಾದ ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪೋಲಿಷ್ ನಗರವಾದ ಗ್ಡಾನ್ಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

