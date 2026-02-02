ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಡ್ನಿಪ್ರೊ ನಗರದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ; 12 ಜನರ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ಡ್ನಿಪ್ರೊಪೆಟ್ರೋವ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಳಿಕ ಗಣಿಗಾರರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಬಸ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ
Published : February 2, 2026 at 11:11 AM IST
ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಿಯೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಡ್ನಿಪ್ರೊ ನಗರದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕನಿಷ್ಠ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತುರ್ತು ಸೇವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿ ಡಿಟಿಇಕೆ ಆಗಿದ್ದು, , ಡ್ನಿಪ್ರೊಪೆಟ್ರೋವ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಟಿಇಕೆ ಗಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ
ಡ್ನಿಪ್ರೊಪೆಟ್ರೋವ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಳಿಕ ಗಣಿಗಾರರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಬಸ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ (ರಷ್ಯಾ) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ತೀವ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಈ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಜಪೋರಿಝಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ತುರ್ತುಸೇವೆ ಭಾನವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಉಕ್ರೇನ್ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಷ್ಯಾದ ಉನ್ನತ ರಾಯಭಾರಿ ಕಿರಿಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿವ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರದೇಶವಾರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾನ್ಬಾಸ್ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಉಕ್ರೇನ್ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಐವರು ಸಾವು, 30 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಉಕ್ರೇನ್ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ 125 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ: ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಕಾಡು