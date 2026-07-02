ಕೀವ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: 13 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ, ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ - ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ
ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 2, 2026 at 3:00 PM IST
ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ರಷ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೀವ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದಿನ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 13 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ದಾಳಿಯು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತು. ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು.
ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೀವ್ನಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 86 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿವ್ ಮೇಯರ್ ವಿಟಾಲಿ ಕ್ಲಿಟ್ಷ್ಕೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ 30 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೀವ್ ನಗರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತಗಾರ ಟಿಮೂರ್ ಟ್ಕಾಚೆಂಕೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಇಹೋರ್ ಕ್ಲಿಮೆಂಕೊ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದಾದ್ಯಂತ 20 ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸುಮಾರು 500 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ವಿಶೇಷ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಆಂಡ್ರಿ ಸಿಬಿಹಾ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಭಯಾನಕ ರಾತ್ರಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಡಮಾಡದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕೀವ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೂರಗಾಮಿ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ರಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 51ನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಬಿಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಕ್ಲಿಟ್ಷ್ಕೊ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೆವ್ಚೆಂಕಿವ್ಸ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರೆವೈದ್ಯರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.
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