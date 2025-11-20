ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ - ಎರ್ಡೋಗನ್ ಭೇಟಿ: ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಗೆ 25 ಜನ ಬಲಿ
ರಷ್ಯಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ 48 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 20, 2025 at 7:09 AM IST
ಕೀವ್, ಉಕ್ರೇನ್: ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರವಾದ ಟೆರ್ನೋಪಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಟರ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಇಹೋರ್ ಕ್ಲಿಮೆಂಕೊ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಲಿಷ್ ಗಡಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಟೆರ್ನೋಪಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿನ 2 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. 15 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 73 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೃತರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 19 ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5, 7 ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಲಿಮೆಂಕೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಡಜನ್ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಶೇಷಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ 476 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಕಾಯ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ 48 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 47 ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ತಡೆದಿವೆ ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಎಫ್ -16 ಮತ್ತು ಮಿರಾಜ್ -2000 ಜೆಟ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ: ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಬುಧವಾರ ಟರ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟರ್ಕಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪುಟಿನ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಜತೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.
ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಎರ್ಡೋಗನ್ ಉಕ್ರೇನ್- ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದರು. ಶಾಂತಿಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಟರ್ಕಿ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ನಿಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಜಿಗೆ ಕರೆತರಲು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
