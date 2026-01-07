ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ; ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ
ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿರುವ ರಷ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ
Published : January 7, 2026 at 4:45 PM IST
ಮಾಸ್ಕೋ (ರಷ್ಯಾ): ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ- ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಕಸ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಕರೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಶಾಂತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಮತ್ತು ನವ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಆಕ್ರಮಣದ ನಡುವೆಯೂ ದೇಶದ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಷ್ಯಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜರ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬರಹವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಯಾರಕಸ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಡುರೊಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಸಕಾಂಗದ ಹೊರಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
