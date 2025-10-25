ETV Bharat / international

ರಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ, ನಮಗೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕೊಡಿ: ಯುಎಸ್​ಗೆ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಒತ್ತಾಯ

ರಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Russia-Ukraine War: Zelenskyy Urges US To Broaden Oil Sanctions, Seeks Long-Range Missiles
ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್​ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ- ಬ್ರಿಟನ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 25, 2025 at 10:27 AM IST

ಲಂಡನ್​: ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಎರಡು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್​ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ನಾಯಕರು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್​ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚಳಿಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ಬಹುತೇಕ ದೈನಂದಿನ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್​​ಗೆ ಪೂರೈಸುವುದು, ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದಿರುವ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್​ ನಾಯಕ, ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲುಕೋಯಿಲ್ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಂದರು.

ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರ ರಾಯಭಾರಿ ಕಿರಿಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿವ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಭೇಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

