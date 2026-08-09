ರಷ್ಯಾ-ಭಾರತದ ನಡುವೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ರಷ್ಯಾದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ
ರಷ್ಯಾ-ಭಾರತದ ನಡುವೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 9, 2026 at 6:12 PM IST
ಮಾಸ್ಕೋ(ರಷ್ಯಾ): ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮರಾತ್ ಖುಸ್ನುಲ್ಲಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಬಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್, ಇರಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಾಲವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು. ಬಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ" ಎಂದು ಖುಸ್ನುಲ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಬಹ್ರೇನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಇರಾಕ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್, ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಸಾಗಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ.
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