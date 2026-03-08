ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಇರಾನ್ಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚದ ರಷ್ಯಾಗಿದೆ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಯುದ್ಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : March 8, 2026 at 6:32 PM IST
ಮಾಸ್ಕೋ(ರಷ್ಯಾ): ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನೇರ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದು, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಸ್ಕೋದ ತೈಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಈ ನಿಲುವು ತಾಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು "ಮಾನವ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ" ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿರಿಯನ್ ಆಡಳಿತಗಾರ ಬಶರ್ ಅಸ್ಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನಾಯಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಮಾಸ್ಕೋದ ಖಜಾನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು "ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ, ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ" ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿತ್ತು.
ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಪುಟಿನ್, ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ OPEC+ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಇರಾನ್ನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುಟಿನ್, ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ಗೆ ಸರಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ 2025 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ "ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ" ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೂ, ತೊಡಕುಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ "ನಿಯಮ-ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಮ"ಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, "ಇರಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಗ್ಯಾಲಿಯೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಶೀತಲ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಟ್ಟಾ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖೊಮೇನಿ 1979ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಮೆರಿಕವನ್ನು "ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನ" ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು "ಸಣ್ಣ ಸೈತಾನ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
1991ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ವಿಭಜನೆಯಾದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ-ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಣ್ಣಿಯಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಸ್ಕೋ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಾದರು ಮತ್ತು ಬುಶೆಹರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2011 ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಾಗ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಸ್ಸಾದ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದವು, ಆದರೆ 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು.
2022 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್, ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಟೆಹ್ರಾನ್ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಶಹೆದ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ನಂತರ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಷ್ಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ರಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಸ್ಕೋ ಮೂಲದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಪೋಲೆಟೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2025 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರಾನ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಮಾಸ್ಕೋ ಖಂಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೀರಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಶ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಪೆಸ್ಕೋವ್, ಟೆಹ್ರಾನ್ನಿಂದ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿನಂತಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.
ಲಂಡನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸ್ಯಾಮ್ ಗ್ರೀನ್, "ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಸ್ಸಾದ್, ಮಡುರೊ ಅಥವಾ ಖಮೇನಿ ಆಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪುಟಿನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಟಿನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
