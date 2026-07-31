ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ; ತೈಲ ಖರೀದಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಂಕದ ಹೊರೆ
ಈ ಮಸೂದೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಖರೀದಿದಾರರಾದ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Published : July 31, 2026 at 2:40 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಮೆಗತಿ ಪ್ರಗತಿ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
'ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾದ 'ಲಿಂಡ್ಸೆ ಒ. ಗ್ರಹಾಂ ಕಾಯ್ದೆ-2026'ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಖರೀದಿದಾರರಾದ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ರಷ್ಯಾದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 500ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಊಹಾಪೋಹದ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
2026ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ ಶೇಕಡಾ 40ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿತು. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು, ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದರೆ, ಅದು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಣಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಭಾರಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನಾಗಲು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ ಜಾನ್ ಥೂನ್, ಈ ಮಸೂದೆಯು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವ, ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತವು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಇತ್ತೀಚಿನದಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಂತ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಅಮೆರಿಕವು ಆಗಸ್ಟ್ 2028 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, 2029ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತವು ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 40 ರಷ್ಟನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಔಷಧ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ದುಡಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿತವಾದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಸುಂಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ 60 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 'ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದೆ'ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 301ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇತರ ದೇಶಗಳು ಉತ್ತಮ ಸುಂಕದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ ಸುಂಕಗಳು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಸಿಯಾನ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ, ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿಯು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಂತೆ, ಈ ಸುಂಕ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಭಾರತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಧಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಆದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಭಾರತ ಆಗಿದೆ.
ಅವರು ಭಾರತದಿಂದ ಯಾವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಹದಗೆಡಲಿವೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ವಿರುದ್ಧ ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ತಡೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದವು.
ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು 'ವಹಿವಾಟು-ಕೇಂದ್ರಿತ' ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರೂ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಎಂಬ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮನೋಜ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ವಹಿವಾಟು ಕೇಂದ್ರಿತ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸುಂಕ ಮತ್ತು ವಲಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ತೈಲ ವಹಿವಾಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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