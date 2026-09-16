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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೇ.100 ಸುಂಕದ ಆತಂಕ: ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್​ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಟಿವ್​ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಮತಕ್ಕೆ

ಮಸೂದೆ ಬುಧವಾರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

US-SANCTIONS BILL
ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್​ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಮತಕ್ಕೆ (AP)
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By PTI

Published : September 16, 2026 at 8:52 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ (ಹೌಸ್‌ ಆಫ್​ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಟಿವ್) ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ ಹಾಕಲಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100 ವರೆಗೆ ಸುಂಕ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026ರ ಲಿಂಡ್ಸಿ ಒ. ಗ್ರಹಾಮ್ ರೂಪಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಸೂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್​ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಟಿವ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿತು. ಇಬ್ಬರು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನು ಮೀರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಯ 214 - 211 ಮತಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿತು. ಮಸೂದೆ ಬುಧವಾರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹೌಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯ ಗ್ರೆಗರಿ ಮೀಕ್ಸ್ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೇ ಸುಂಕ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸೆನೆಟ್ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು 86 - 11 ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಮಸೂದೆ ರಷ್ಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ, ಇಂಧನ ವಲಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ “ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆ”ಯ(ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳು) ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.

ಈ ಮತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ - ಉಕ್ರೇನ್ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕೊಯಲಿಷನ್ ಫಾರ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೀವ್‌ಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸದರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾರಾಟವು ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಖರೀದಿದಾರರಾದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100 ಸುಂಕ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮಸೂದೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಸೆನೆಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಐದು ದೊಡ್ಡ ಆಮದುದಾರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಸೂದೆ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೌಸ್ ಗುರುವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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TAGGED:

PRESIDENT DONALD TRUMP
US TARIFFS ON INDIA
US SANCTIONS BILL
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೇ 100 ಸುಂಕದ ಆತಂಕ
RUSSIA SANCTIONS BILL

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