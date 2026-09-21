ರಷ್ಯಾ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ
ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷವು ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 4:41 PM IST
ಮಾಸ್ಕೋ (ರಷ್ಯಾ): ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತೂಢ ಯುನೈಟೆಡ್ ರಷ್ಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.
ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅರ್ಹ ಜನರು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ಮುಗಿದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ 2014ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವಾದ ಕ್ರಿಮಿಯಾದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಇದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಚುನಾವಣಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 58 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ 225 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 'ಯುನೈಟೆಡ್ ರಷ್ಯಾ' ಪಕ್ಷವು ಸುಮಾರು ಶೇ 58ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 225 ಶಾಸಕರನ್ನು ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ರಷ್ಯಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ, ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 57 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್: 2022ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಜನಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅದು ಯತ್ನಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನೈಜ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ತನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಮತದಾರರು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 'ಡುಮಾ'ದ (ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆ) 450 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏಕ-ಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷವಾದ 'ಯುನೈಟೆಡ್ ರಷ್ಯಾ', ಕೆಳಮನೆಯಾದ 'ಸ್ಟೇಟ್ ಡುಮಾ'ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಗಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಡುಮಾಕ್ಕೆ (ಸಂಸತ್ತಿಗೆ) ಮರಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವರದಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು
ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ ಏಕೈಕ ನೋಂದಾಯಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಉದಾರವಾದಿ 'ಯಬ್ಲೋಕೊ' ಪಕ್ಷವನ್ನು, ರಷ್ಯಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಏಕ - ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಚಾರದ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಯುದ್ಧ-ವಿರೋಧಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರೂ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯಬ್ಲೋಕೊ ಪಕ್ಷಗಳು, ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 'ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು OSCE ಸಂಸದೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆರೆ ಜೋನ್ ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಯಬ್ಲೋಕೊ ಪಕ್ಷ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಚ್ಚಿದ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಷ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಭಾಗದ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಶಸ್ತ್ರ ರಷ್ಯಾದ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದರು.
ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಮ್ಫಿಲೋವಾ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಸ್ಕೋದಾದ್ಯಂತ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮತದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಷ್ಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸೋಟಾವಿಷನ್' ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಕಾಗದದ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ದಿವಂಗತ ನಾಯಕ ಅಲೆಕ್ಸಿ ನವಲ್ನಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಲಿಯೊನಿಡ್ ವೋಲ್ಕೋವ್, ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತೆ ತೋರುವ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತದಾರರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತದಾನದತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಅಲೆಕ್ಸಿ ನವಲ್ನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯುಲಿಯಾ ನವಲ್ನಾಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ, ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಯುದ್ಧ-ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಷ್ಯನ್ನರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಅರ್ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ರಷ್ಯನ್ನರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಯೆರೆವಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶಾಂತಿಯುತ ರಷ್ಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಬ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ವಿರೋಧಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಉಕ್ರೇನ್ ದಾಳಿ ನಡುವೆಯೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ರಷ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರೈಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಟ್ಟು 1,110 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಆಂಡ್ರೇ ವೊರೊಬ್ಯೋವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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