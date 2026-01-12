ETV Bharat / international

ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕಿದೆ; ಅಮೆರಿಕ, ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪುಟಿನ್​ ಹುಚ್ಚುತನ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ; ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ ನಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

By ANI

Published : January 12, 2026 at 7:07 AM IST

ಕೀವ್​, ಉಕ್ರೇನ್​: ರಷ್ಯಾ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ನಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದೇಶವು ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚುತನ ಎಂದು ಕರೆದ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, ರಷ್ಯಾವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂರ್ಘರ್ಷವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಡಳಿತಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್​​ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ ನಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.


ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅವರು ಹುಚ್ಚುತನ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿತ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಡೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರ ಪಡೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೋರಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯುದ್ಧ ಜಗತ್ತು ಹುಚ್ಚರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೃಹತ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. 242 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, 13 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು 22 ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು ಡಜನ್​ ಗಟ್ಟಲೇ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ತೀವ್ರ ಶೀತದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀವ್​ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.

