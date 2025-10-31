ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ದಾಳಿ: ಆರು ಜನರ ಸಾವು
By ANI
Published : October 31, 2025 at 8:00 AM IST
ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ನಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುವ ಮಾಸ್ಕೋದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು G7 ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಡಿಟಿಇಕೆ, ತನ್ನ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. "ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಟಿಮ್ಚೆಂಕೊ ಹೇಳಿದರು.
NATO ಮತ್ತು EU ಸದಸ್ಯ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ Lvivನ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ 653 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ 52 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 623 ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಈ ದಾಳಿಯು ಈ ವರ್ಷ ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ನಗರ ಜಪೋರಿಝಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಬೃಹತ್ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಿಯಾನ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ 48 ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋ ಬಳಿ ಒಂಬತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ 170 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾಸ್ಕೋ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಖಾರ್ಕಿವ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಡೋವ್ ಮತ್ತು ಜಪೋರಿಝಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ರಾಸ್ನೋಗಿರ್ಸ್ಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
