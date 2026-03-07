ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ?
"ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೀವಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
Published : March 7, 2026 at 11:08 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಮ್ಮ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇರಾನ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ, ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬೊಲ್ಲಾ, ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೌತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ದೇಶಗಳ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ನಗಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ "ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಬಿಎಸ್ನ "60 ಮಿನ್ಯುಟ್ಸ್" ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ ಇರಾನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಯಾರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಜನರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ನಡೆಯಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಲವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವರದಿಯಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಲೀವಿಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಬೇಷರತ್ ಶರಣಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ: ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 1200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವು; ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಾಶ