ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 400 ಡ್ರೋನ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ: 6 ಸಾವು, 46 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ 400 ಡ್ರೋನ್, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದೆ.
Published : March 25, 2026 at 1:26 PM IST
ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 400 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು, 6 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, 46 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮಾದರಿಯ ಶಾಹೆದ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಆಂಡ್ರಿ ಸಿಬಿಹಾ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Over 1,000 drones launched by Russia in just one day — targeting cities and regions across Ukraine. Death, injuries, and destruction — this is the true face of Russia’s so-called “culture.”— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 24, 2026
ಇತ್ತ, ಉಕ್ರೇನ್ ವಾಯುಪಡೆಯೂ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸುಮಾರು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 23 ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದಿದೆ.
ಡ್ನಿಪ್ರೊ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ವೇಳೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿಯು ಎಲ್ವಿವ್ ನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಸೇಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು 10 ಜನವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 619 ಬಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸುವ ದಾಳಿಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Russia is attacking a crowded city center in broad daylight. Just minutes ago, Russian-Iranian drones struck the city of Lviv, seriously injuring two people.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) March 24, 2026
One of the targets was the 17th-century St. Andrew’s Church, part of the UNESCO World Heritage site.
ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಉಕ್ರೇನ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿರುವ ಆ ದೇಶವು, ರಷ್ಯಾದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಮಿಯಾ, ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಾರಿ ಬಂದ 55 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಯುಪಡೆ ತಡೆದಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
