ದಕ್ಷಿಣ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ: 26 ಮಂದಿ ಸಾವು
ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶವು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 10:06 AM IST
ಕೀವ್(ಉಕ್ರೇನ್): ದಕ್ಷಿಣ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸೋಮವಾರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ನೆರವು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವೊಂದು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, 26 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ವಿತರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶ್ರಯ ತಾಣದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 'ರಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
We have intel that Russia is preparing a new massive attack on our country – primarily targeting energy and logistics. The assumption is basically that tomorrow the world will be watching the American midterms, and what is happening here in Ukraine, along with our difficulties with air defense and Patriot missiles, will be overlooked. We need signals from the world to Russia that will make them feel that terror is no good, that it will bring no gains, and that as long as this war continues, their oil will burn, and they will not be able to make money doing business with the world. We must not play games with Russia’s oil or gas revenues. We must put pressure on Russia in such a way that it has no alternative but to end this war. America can do this.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026
ದಕ್ಷಿಣದ ಝಪೊರಿಝಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಮಿಶುವಖಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಖೆರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮಿತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವು ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವು, ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಂಚೂಣಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ತಲುಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು.
"ಶಾಂತಿಯತ್ತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹತ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ, ರಷ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಮಿಶುವಖಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ, ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟಾರ್ಚ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಮಾರು 20 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಝಪೊರಿಝಿಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೈಖೈಲೊ ಸೆಮಿಕಿನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಯಿತು. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಷ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 17 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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