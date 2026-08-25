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ಜೈಶಂಕರ್ ​- ಪುಟಿನ್​ ಭೇಟಿ: ಇಂಧನ - ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ರಷ್ಯಾ

ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ

Russia Assures India Of Uninterrupted Supply Of Energy, Fertilisers
ಜೈಶಂಕರ್​- ಪುಟಿನ್​ ಭೇಟಿ (X@DrSJaishankar)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 11:45 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ನೀಡಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಾಸ್ಕೋ ಭೇಟಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್​ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಟಾಸ್​ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಶುಭಾಶಯ ತಲುಪಿಸಿದ ಜೈಶಂಕರ್​: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಸ್‌ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು, ನಂತರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜೈ ಶಂಕರ್​, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಪರಮಾಣು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಯಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ​ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೆನಿಸ್ ಮಂತುರೋವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೈ ಶಂಕರ್​ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

27ನೇ ಐಆರ್‌ಐಜಿಸಿ - ಟಿಇಸಿ ಸಭೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಬಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರವು 2025-26ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಬಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಅಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪೂರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಲ್ಲವಾದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಉದ್ಯಮಗಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಟಿನ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.

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