ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ವಾಯುಯಾನ ಇಂಧನ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ರಷ್ಯಾ: ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
By ANI
Published : June 2, 2026 at 7:42 AM IST
ಮಾಸ್ಕೋ, ರಷ್ಯಾ: ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ನಡುವೆ ದೇಶೀಯ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಾಯುಯಾನ ಇಂಧನ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್, ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ವಲಯದೊಳಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕೋ ಹೇರಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ವ್ಯಾಪಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಉಕ್ರೇನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವೈಮಾನಿಕ ಘಟನೆಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೇಶೀಯ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧವು ಪೂರ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಇಂಧನ ರವಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಳಿತವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಸ್ಕೋ, ಉಕ್ರೇನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಧನ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ತ ಉಕ್ರೇನ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲಾಗಾರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ.
