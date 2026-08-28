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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭಾಗವತ್​: ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಿಇಒಗಳೊಂದಿಗೆ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆ

ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ್​ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೋಟ್ವಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭಾಗವತ್ (IANS/file)
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By PTI

Published : August 28, 2026 at 7:25 AM IST

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳೊಂದಿಗೆ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಯುವಕರೇ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮೂಲದ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆಶಾ ಜಡೇಜಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ, 75 ವರ್ಷದ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೋಟ್ವಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೋಟ್ವಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾಗವತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಜಡೇಜಾ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಹೃದಯವಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏಕೀಕೃತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು 'ಕುಟುಂಬಕಂ' ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋಟ್ವಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ್ ಅವರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಏಕತೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ 6,000 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಹಿಂದೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ - AHEAD ಇದನ್ನು ಹೆಗ್ಗುರುತಿನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಸಭೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಸಭೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತದ ನೂರಾರು ಹಿಂದೂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಏಕತೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು 'ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
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