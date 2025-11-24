ಉಪ್ಪಾಗುತ್ತಿರುವ ನದಿಗಳು; ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರ
ಹಿಮಾಲಯದ ಬೃಹತ್ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನದಿ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 2:52 PM IST
ಖುಲ್ನಾ(ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಬೃಹತ್ ಹಿಮ ನದಿಗಳು ಕರಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪಿನ ಲವಣಾಂಶಯುಕ್ತ ನೀರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಿದೆ. ಬಲವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಒಳನಾಡಿಗೆ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು ಉಪ್ಪಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ಪರಿಸರಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯು ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಉಪ್ಪುನೀರು ಒಳನಾಡಿಗೆ ನುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಗಳನ್ನೂ ಲವಣಯುಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶದ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳು ಇದೀಗ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ಪದರಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಖುಲ್ನಾ ಮತ್ತು ಸತ್ಖಿರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಳದಿಗಟ್ಟಿದ, ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಗಳು ಅವರ ಮನೆ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ವಲಸೆ: ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದೂರದ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ನೀರು ತರಲು ಅಥವಾ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರೈಸುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಣಗಿದ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಾನ್ಸೂನ್ವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಎಫ್ಪಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ 2025ರ ಮರೈ ಫೋಟೋ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಮ್ದಾದ್ ಹೊಸೇನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 25 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಎಫ್ಪಿಯ ಕಾಬೂಲ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಮಾಜಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಾ ಮರೈ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್-ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಫ್ಘಾನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾ ಮರೈ, 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೇಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಡಾಖ್ನ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹಿಮನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯ.. ಏನಿದು ನಿರ್ಗಲ್ಲು ಸಂಕಷ್ಟ?