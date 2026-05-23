ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು; ಅಧ್ಯಯನ

ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By PTI

Published : May 23, 2026 at 3:57 PM IST

ಬೋಸ್ಟನ್​ : ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತ, ಚೀನಾದವರೆಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಬಿಲಿಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬೆಚ್ಚಾಗುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಸಾರ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1960ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. 2010ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್​ ಟನ್​ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್​ ಇದರಿಂದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 239 ಮಿಲಿಯನ್​ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ತಮ್ಮ ಈ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ದಾರಿ ಇದೆ. ರೈತರು ಪ್ರಸ್ತುತದ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​​ ಆಯ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ಬೆಳಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಭತ್ತದ ಅನಿಲ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಣ್ಣ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭತ್ತದ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ: ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದು, ದಶಕದಿಂದ ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದಂತಹ ಸಾವಯವ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಲ ಹೊರ ಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2000ರ ನಂತರ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸಾರಜನಕದ ಬಳಕೆ ಶೇ. 76ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲವಾದ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸುಮಾರು 9ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನಿರಂತರ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಿಥೇನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಣ್ಣು ತೇವ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ನಡುವೆ ಚಕ್ರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲಗಳಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮ: ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ತೇವ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ.

1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ತಾಣಗಳ ಮೆಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ನೀರಾವರಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ನೇರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಇಂಧನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದೇನು: ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ಶುಷ್ಕ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ.

ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಥೇನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ನಷ್ಟವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ಶೇಷದ ಭಾಗವನ್ನು ಬಯೋಚಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಹದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ-ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದು. ಬಯೋಚಾರ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಿಥೇನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

