ಇಂದಿನಿಂದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ; ಶುಕ್ರವಾರದ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು
ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 1:28 PM IST
ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ (ಸ್ವೀಡನ್): ಇಂದಿನಿಂದ 2026ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಘೋಷಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಜೆಂಪಿಕ್ (Ozempic) ಮತ್ತು 'ಮೌಂಜಾರೊ' (Mounjaro) ನಂತಹ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಪತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕರುಳಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ಲುಕಗಾನ್-ಲೈಕ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ 1 (GLP-1) ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಓಜೆಂಪಿಕ್ (Ozempic) ನಂತಹ ಔಷಧಗಳು ಇದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತವೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಕೆನಡಾದ ಅಂತಃಸ್ರಾವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡೇನಿಯಲ್ ಡ್ರಕ್ಕರ್, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವೈದ್ಯ ಜೆನ್ಸ್ ಜುಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯುಗೊಸ್ಲಾವ್ ಮೂಲದ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ವೆಟ್ಲಾನಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.
ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್.ಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಅನಿಕಾ ಓಸ್ಟ್ಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚರ್ಮವು ಹೇಗೆ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೀವಕೋಶ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಎಲೈನ್ ಫುಚ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಫಿಯೋನಾ ವಾಟ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಂತರ, ಮಂಗಳವಾರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುರುವಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಂಗೇರಿಯ ಲಾಸ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ನಾಹೋರ್ಕೈ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯು, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು: ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೆಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದು ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವ ಏಕೈಕ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೊ ಅವರು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಯು ಎಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪೈಕಿ, 'ಸೇವ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೈಕೋಲಾ ಕುಲೆಬಾ ಅವರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾದ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಲೆಬಾ ಅವರು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಡಾನ್ನ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಸಿವೆ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವಾಗಿದೆ.
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