ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 616ಕ್ಕೇರಿಕೆ, 2500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ
ನೇಪಾಳ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 616ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ನೇಪಾಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವೊಂದರ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಜನರು ಸಿಲುಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೆ.
Published : August 29, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : August 29, 2026 at 1:26 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 616 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,500 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದಟ್ಟ ಕೇಸರಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಗಡಿ ಭಾಗ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ನೇಪಾಳದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವೊಂದರ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಜನರು ಸಿಲುಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದ್ದು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ದಟ್ಟವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರ್ಯಾಪ್ಪೆಲಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಕಾಡಿನ ಪರ್ವತ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಂದ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಝೌ ಮಿಂಗ್ಕಿ, ಇದೀಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಗಡಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಸರುಮಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 579 ಮಂದಿ ನೇಪಾಳಿಗರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಂತರ ನೇಪಾಳದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 553 ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3,700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1,924ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚೀನಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 554 ಮಂದಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಾಣೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಗರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೆಲಸ, ಚಾರಣ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ನೇಪಾಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ವಿದೇಶಿ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಗದ ದೇಶಗಳ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಕಠ್ಮಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಸರೋವರದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸರೋವರ ಪ್ರವಾಹದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿಬೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟೊಂದು ಒಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ, ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆಯೂ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕಗಳಿಗೂ, ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮುನ್ನವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸರೋವರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು ಹೊರಬರುವ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ತೆರಳದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿ ಇದೀಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು,ಅಪಾಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಗಡಿಯ ಚೀನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಾಪತ್ತೆ; ಪತ್ನಿ, ಮಗನಿಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕನ ರೋದನ
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 579ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : 1400 ಜನರು ಕಾಣೆ ; 84 ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆ