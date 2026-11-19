ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ್ವೀಪದತ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಏಡಿಗಳು.. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಇವುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 3:53 PM IST
ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೆಂಪು ಏಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವಲಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪು ಏಡಿಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರದತ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿಯು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಸಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸಾಗುವ ಇವುಗಳ ಬೃಹತ್ ವಲಸೆ ಸಮಯವು ಚಂದ್ರನ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮುಂಜಾನೆಯ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಈ ಏಡಿಗಳು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವಲಸೆ ಗಮನಿಸಲು ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ್ವೀಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಚಾರ್ಟಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಂಪು ಏಡಿಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಕ್ರೇಜಿ ಇರುವೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅದಕ್ಕಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಇರುವೆಗಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಚಂಚಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರೇಜಿ ಇರುವೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಏಡಿಗಳ ಬಿಲಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅಂದಾಜು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಏಡಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 5 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಏಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೆಂಪು ಏಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದ್ವೀಪದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಏಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಂಪು ಏಡಿಗಳು ಕಾಡಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಡಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ್ವೀಪವು ಕೇವಲ 135 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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