ಮಿಚಿಗನ್ ಹೌಸ್ನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ರಂಜೀವ್ ಪುರಿ ಆಯ್ಕೆ
2020 ರಲ್ಲಿ ಮಿಚಿಗನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಸಿಖ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪುರಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
Published : November 6, 2026 at 7:31 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ರಂಜೀವ್ ಪುರಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಚಿಗನ್ ಹೌಸ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುರಿ, "ಇಂದು, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮಿಚಿಗನ್ ಹೌಸ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
42 ವರ್ಷದ ಪುರಿ ಗುರುವಾರ ಮಿಚಿಗನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು, ಸೆನೆಟ್ ಬಹುಮತದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಡ್ಯಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಮಿಲೆರಿ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಜೋಸೆಲಿನ್ ಬೆನ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪುರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಮಿಚಿಗನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಸಿಖ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪುರಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬಿ ವಲಸಿಗರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ, 110 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.
"ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಾಗ, ತಮ್ಮ ಮಗ ಒಂದು ದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಿಚಿಗನ್ ಹೌಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅಮೆರಿಕದ ಭರವಸೆ" ಎಂದು ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರಿ ಅವರು 2008 ಮತ್ತು 2012ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಿಕಾಗೋ ಬೂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಿಂದ ಎಂಬಿಎ (MBA) ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಮಿಚಿಗನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ (ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌಸ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.
"ಮರುಚುನಾಯಿತರಾದ ರಂಜೀವ್ ಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಂಜೀವ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ವಸತಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿಂತನ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುರಿ ಅವರು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಿಚಿಗನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು 'MAGA' ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋರಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.
"ರಂಜೀವ್ ಅವರು ಈ ಗುಂಪಿನ (ಕಾಕಸ್) ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಿಚಿಗನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಂಜೀವ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಮಿಚಿಗನ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.
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