ಭಾರತ ಇನ್ನು ದುರ್ಬಲವಲ್ಲ: ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತು!
ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
By ANI
Published : October 28, 2026 at 4:48 PM IST
ಸೆಬು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್): ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗಳು ವೃದ್ಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎದುರಾದಾಗ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ನ ಸೆಬುವಿನಲ್ಲಿ 13ನೇ ಆಸಿಯಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಸಭೆ-ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಘನತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗೆ 35 ದೇಶಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರತ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಜಗತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ನಾವು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ಈಗ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದೇಶ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಇದು ದೇಶದ ಬಲವರ್ಧಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮನಿಲಾ ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜನ್ ಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇದೆ. ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರವರೆಗೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 228 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 40 ರಿಂದ 45 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭ: 70 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, 50 ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿ