ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಣಿ ಮದರ್ ಸಿರಿಕಿತ್ ನಿಧನ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಣಿ ಮದರ್ ಸಿರಿಕಿತ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2025 at 11:06 AM IST
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್: ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ ವಜಿರಲಾಂಗ್ಕಾರ್ನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮದರ್ ಸಿರಿಕಿತ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಧನರಾದರು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ 93 ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅ. 17 ರಿಂದ ಅವರು ರಕ್ತದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.21ಕ್ಕೆ ಅವರು, ಥಾಯ್ ರೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಚುಲಾಲಾಂಗ್ಕಾರ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ ಭೂಮಿಬೋಲ್ ಅಡುಲ್ಯದೇಜ್ 2016 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಮದರ್ ಸಿರಿಕಿತ್ 1932 ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾ ದಿನವೂ ಹೌದು. ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಭೂಮಿಬೋಲ್ ಅಡುಲ್ಯದೇಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಭೂಮಿಬೋಲ್ ಅವರಿಗೆ IX ರಾಮ ಎಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮದರಗ್ ಸಿರಿಕಿತ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ರಾಜನ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡತನ, ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ವಿನಾಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜ ಅಡುಲ್ಯದೇಜ್ ಅವರ ಕಾಲಾನಂತರವೂ ರಾಣಿ ಸಿರಿಕಿತ್ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ, ಥಾಯ್ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ನೇಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪೋಷಿಸಿದ ನೂರಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವರೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮದರ್ ಸಿರಿಕಿತ್ ಅವರು, 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕವಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
2012ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
