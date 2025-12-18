ETV Bharat / international

ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ: ಪುಟಿನ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Russian Chief of General Staff Gen. Valery Gerasimov, right, reports to Russian President Vladimir Putin at the annual board meeting of the Russian Defense Ministry and award soldiers in Moscow, Wednesday
ಬುಧವಾರ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲೆರಿ ಗೆರಾಸಿಮೊವ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 18, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
ಮಾಸ್ಕೋ : ಕೀವ್​ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಬುಧವಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಟಿನ್, ಮಾಸ್ಕೋ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ಕಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದೇಶಿ ಪೋಷಕರು ಗಣನೀಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಬಫರ್ ಭದ್ರತಾ ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಾಸ್ಕೋ ಮುಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪುಟಿನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒರೆಶ್ನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಕೀವ್​ ವಿಭಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು : ಈ ವಾರ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಕಠಿಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ರೂಪಿಸಿದ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್‌ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಉಕ್ರೇನ್ NATOಗೆ ಸೇರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು NATO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಕೈವ್‌ಗೆ ನೀಡಿದರೆ NATO ಸೇರುವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

