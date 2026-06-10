ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಡಾನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತನಿಂದ ಇರಿತ: ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಡೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : June 10, 2026 at 1:32 PM IST
ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್(ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್): ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಡಾನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತನೊಬ್ಬನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ, ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಒಂದು ಬಸ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು, ಒಳಿಕ ಕಟ್ಟಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಸಂಜೆ 7:30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಾನಾಕಾರರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಸೈರನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಬಂದವು ಎಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಈಮ್ರಾನ್ ಎಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಹೊಗೆ ಬಂದಿತು. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಜನರು ಒಳಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅವರು 'ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜನರ ಕೋಪ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ಚಿಲಿಯ ಕ್ಯಾಮಿಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ನಗರದ ಮೇಲೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಹ ಮೊದಲೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಿಚೆಲ್ ಒ'ನೀಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಯುತವಾಗಿರಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. "ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ಪುರುಷರ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು ಹೇಡಿತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
"ಜನಾಂಗೀಯತೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ತಪ್ಪು. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಈ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೆಪವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿಯುತವಾಗಿರಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (15 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟ್ರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹ ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸ್ಟೀಫನ್ ಯಾಕ್ಸ್ಲೆ-ಲೆನ್ನನ್ (ಟಾಮಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್) ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು: "ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ!!".
ಚಾಕು ದಾಳಿಯ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಬುಧವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಿಗೆಲ್ ಫರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಬ್ರಿಟನ್ ನಾಯಕ ರೂಪರ್ಟ್ ಲೋವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದಾಳಿಕೋರನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರಿಂದ, ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆರೋಪಿ 2028 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿವಾಸ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಡಾನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇರಿಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು "ಭಯಾನಕ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು, "ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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