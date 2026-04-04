ಇರಾನ್ನ ಬುಶೆಹರ್ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಳಿ ರಾಕೆಟ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾವರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
By ANI
Published : April 4, 2026 at 4:17 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್,ಇರಾನ್: ಬುಶೆಹರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಪರಿಧಿಯ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಆಯುಧ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಒಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಸ್ನಿಮ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾವರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬುಶೆಹರ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಟ್ರೂಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸೇತುವೆಗಳು, ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು! ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ನಾಯಕತ್ವವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಎನ್ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನದ ನಾಶವು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ - ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯುದ್ಧ. ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಯಕನ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಟ್ ಫೈಟರ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಇರಾನ್; ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನೀಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಣೆ: ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಖತಮ್ ಅಲ್-ಅನ್ಬಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝೋಲ್ಫಾಘರಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೇತುವೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೀಡುವ ನೇರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
