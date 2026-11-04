ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆನೆಟರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್ ಸಯೀದ್ ಆಯ್ಕೆ: ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಟ್ಕಳದ ಅಳಿಯ!
ಅಮೆರಿಕದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈವರೆಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಚಿಗನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಯೀದ್ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಟ್ಕಳದ ಅಳಿಯ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
Published : November 4, 2026 at 4:51 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಿಚಿಗನ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್ ಸಯೀದ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೂಲದ ವಲಸಿಗ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಸಯೀದ್ ಸೆನೆಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಹಾಗು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಮೈಕ್ ರೋಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಯೀದ್ ಅವರು, ಈ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಚುನಾಯಿತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಿಚಿಗನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ನೇರವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಭಟ್ಕಳದ ಅಳಿಯ!: ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್ ಸಯೀದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಟ್ಕಳ ಮೂಲದ ಡಾ.ಸಾರಾ ಜುಕಾಕು. ಇವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಸಾರಾ ಜುಕಾಕು ಅವರ ಅಜ್ಜ ಶಂಶುದ್ದಿನ್ ಬಿನ್ ಹುಸೈನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜುಕಾಕು ಅವರು ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯಮಹಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ. ಇವರಿಗೆ 6 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗು ನಾಲ್ವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಪುತ್ರರಾದ ಡಾ.ತೈಯೆಬ್ ಜುಕಾಕು ಅವರೇ ಇದೀಗ ಮಿಶಿಗನ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸೆನೆಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್ ಸಯೀದ್ ಅವರ ಮಾವ.
ನಾನು ಅರಬ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ- ಸಯೀದ್: ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಯೀದ್, "ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಅರಬ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯನಾಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪತ್ನಿ ಸಾರಾ ಜುಕಾಕು ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅವರು (ಪತಿ) ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಸಭಿಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತ್ತು.
ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಸಯೀದ್: ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಯೀದ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸಯೀದ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ತಳಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ತಡೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ನಾಯಕಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಕಾಸಿಯೋ- ಕೊರ್ಟೆಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವು 2028 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಮೈಕ್ ರೋಜರ್ಸ್ಗೆ ಸೋಲು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮೈಕ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ರೋಜರ್ಸ್ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲಿಸ್ಸಾ ಸ್ಲಾಟ್ಕಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.
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