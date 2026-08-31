ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕುಸಿತ: ಭಾರತದಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ - ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆ - ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ!
ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : August 31, 2026 at 5:52 PM IST
ಮೋತಿಹಾರಿ, ಬೀಹಾರ: ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಪೃಥ್ವಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಪಾಳದ ಧಾಡಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣಾಭಿರ್ ಬಳಿ ಪೃಥ್ವಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸುಮಾರು 20 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮುಗ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಠ್ಮಂಡು ನಡುವಿನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ನೇಪಾಳ - ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಒಡೆದು, ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನೇಪಾಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿರ್ಗುಂಜ್, ಹೆತೌಡಾ, ನಾರಾಯಣಘಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಠ್ಮಂಡು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷ್ಣಾಭಿರ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕಠ್ಮಂಡು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಟೆರೈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಡಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವೆ ಗೌರಿ ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶವು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಂತರ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಗೌರಿ ಕುಮಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.
"ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹಾನಿ ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವುದು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನದಿ ಮಟ್ಟಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ," ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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