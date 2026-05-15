ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ F16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಗೌರವ ನೀಡಿದ ಯುಎಇ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರಿಂದು ಯುಎಇಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು.
Published : May 15, 2026 at 1:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು 5 ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಯುಎಇ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯುಎಇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ F16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಾವಲು ಗೌರವ ಒದಗಿಸಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಧನ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | UAE F16 jets escort PM Narendra Modi's aircraft as it enters UAE airspace. pic.twitter.com/mTESpw9tdM— ANI (@ANI) May 15, 2026
