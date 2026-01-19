ಗಾಜಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಮೋದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಹ್ವಾನ
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 19, 2026 at 10:48 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗಾಜಾ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಶಾಶ್ವತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಹಮಾಸ್ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲು ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಗಾಜಾದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಗೋರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮೋದಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಗೌರವ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು 20 ಅಂಶಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
