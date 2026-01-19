ETV Bharat / international

ಗಾಜಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಮೋದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಆಹ್ವಾನ

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು​ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

President Trump Invites PM Modi To Join 'Board Of Peace' For Gaza Transition
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ- ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 10:48 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಗಾಜಾ-ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್​ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಶಾಶ್ವತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಹಮಾಸ್ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್​ ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲು ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಗಾಜಾದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಗೋರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮೋದಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಗೌರವ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು 20 ಅಂಶಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

