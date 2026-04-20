ETV Bharat / international

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ; ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್‌ನ ಸ್ಯಾನ್ರಿಕು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 20, 2026 at 3:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೋಕಿಯೊ(ಜಪಾನ್): ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸ್ಯಾನ್ರಿಕು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4:53ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ (6 ಮೈಲಿ) ಆಳದಲ್ಲಿ 7.5ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 3 ಮೀಟರ್ (10 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದ ಸುನಾಮಿ ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್‌ನ ಸ್ಯಾನ್ರಿಕು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಪಾನ್‌ನ NHK ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರದರ್ಶನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ 9.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭಾರೀ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿ ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 22,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು.

ಸುನಾಮಿಪೀಡಿತ ಫುಕುಶಿಮಾ ಡೈಚಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವಿಕಿರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದಾಜು 1,60,000 ಜನರು ಫುಕುಶಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26,000 ಜನರು ಬೇರೆಡೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ಊರುಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಡುಗಿತ್ತು ಭೂಮಿ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂ ಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಿಕ್ಟರ್​ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.6 ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.02ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.29ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 3.3ರಷ್ಟಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ 10 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಕಂಪ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಭೂಕಂಪ 3.6 ತೀವ್ರತೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಆಳ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

TAGGED:

TSUNAMI ALERT
JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY
TOKYO
JAPAN EARTHQUAKE
EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.