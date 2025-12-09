ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ, 2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸುನಾಮಿ: 23 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ, ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 9, 2025 at 9:06 AM IST
ಟೋಕಿಯೊ: ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 23 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 90 ಸಾವಿರ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಕಂಪದ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೊನ್ಶು ದ್ವೀಪದ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದ ಅಮೋರಿಯ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (50 ಮೈಲಿಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11.15 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
"ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ನೊಬುವೊ ಯಮಡಾ ಅಮೋರಿ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಮೋರಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಇವಾಟೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕುಜಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು (2 ಅಡಿ, 4 ಇಂಚುಗಳು) ಎತ್ತರದ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಎತ್ತರದ ಸುನಾಮಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
23 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಚಿನೋಹೆಯ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟೊಹೊಕುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾರು ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 7.5 ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 7.6 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ (10 ಅಡಿ) ವರೆಗಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಲಹಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿನೋರು ಕಿಹರಾ ಅವರು, ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವವರೆಗೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 800 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಂಕನ್ಸೆನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
