ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಪೋಪ್ ತಿರುಗೇಟು
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಿಂದ ಬಂದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ತಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 7:31 PM IST
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ, ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಎಂದು ಪೋಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಪೋಪ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ, ನಾನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ಮನವಿಗಳು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತು ಚರ್ಚ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಲಿಯೋ ಪೋಪ್ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶವು ನಶಿಸಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪೋಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದರಿಂದ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಲಿಯೋ ಪೋಪ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಯಾನಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಪೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ನಾನು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಲೂಯಿಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಲಿಯೋಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಪ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೋಪ್ ಆಗುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಲಿಯೋ, ಪೋಪ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಬೇಕು. ಎಡಪಂಥೀಯರನ್ನು ಓಲೈಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಪೋಪ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಪೋಪ್ ನಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೋಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
