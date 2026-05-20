ಮೆಲೋನಿಗೆ 'ಮೆಲೋಡಿ' ಟಾಫಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೋದಿ
ಐದು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 20, 2026 at 3:18 PM IST
ರೋಮ್(ಇಟಲಿ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, 'ಮೆಲೋಡಿ' ಟಾಫಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ 'ಮೆಲೋಡಿ ಕ್ಷಣ'ಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ನೀಡಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಲೋನಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
ಏನಿದು 'ಮೆಲೋಡಿ'?: ಮೆಲೋಡಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಪದ.
ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದು ದೇಶಗಳ ಭೇಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ರೋಮ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಲೋಸಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೆಲೋನಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರೋಮ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೋಜನ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಲೋಸಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಭಾರತ-ಇಟಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೆಲೋನಿ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ರೋಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿಯ ಕೊಲೋಸಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
