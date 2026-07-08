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ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಪ್ರಂಬನನ್​ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿಯು ಪರಂಪರೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

PM Modi visits Indonesia's ancient Prambanan Temple with President Prabowo
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ (ANI)
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By ANI

Published : July 8, 2026 at 12:42 PM IST

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ಯೋಗ್ಯಾಕರ್ತ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ): ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಂಬನನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ವೈಮಾನಿಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ಯೋಗ್ಯಾಕರ್ತನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಂಬನನ್​ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವು ಅದ್ಬುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿಯು ಪರಂಪರೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ-ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಂಬನನ್ ದೇವಾಲಯ: ಜಾವಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಂಬನನ್ ದೇವಾಲಯ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಅಂಕೋರ್ ವಾಟ್ ನಂತರ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ದೇಗುಲ ಮೂಲತಃ ಸುಮಾರು 240 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಉಪಖಂಡದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ. 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೂ ಮತಾರಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ರಾಜವಂಶವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೊರೊಬುದುರ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯೆಂಬಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೈವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾರಲು ರಾಜ ರಾಕೈ ಪಿಕಾಟನ್ ಈ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಆತನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಪಾಲ ದೇಗುಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಗುಲದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರು ಎತ್ತರದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, 47 ಮೀಟರ್​ ಎತ್ತರವಿದೆ. ದೇಗುಲವು ಹಿಂದೂ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊರಾಂಗಣ ಗೋಡೆಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ 1991 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಂಬನನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.

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