ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಪ್ರಂಬನನ್ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿಯು ಪರಂಪರೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : July 8, 2026 at 12:42 PM IST
ಯೋಗ್ಯಾಕರ್ತ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ): ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಂಬನನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ವೈಮಾನಿಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ಯೋಗ್ಯಾಕರ್ತನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಂಬನನ್ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವು ಅದ್ಬುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿಯು ಪರಂಪರೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ-ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಂಬನನ್ ದೇವಾಲಯ: ಜಾವಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಂಬನನ್ ದೇವಾಲಯ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಅಂಕೋರ್ ವಾಟ್ ನಂತರ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ದೇಗುಲ ಮೂಲತಃ ಸುಮಾರು 240 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಉಪಖಂಡದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿ.ಶ. 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೂ ಮತಾರಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ರಾಜವಂಶವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೊರೊಬುದುರ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯೆಂಬಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೈವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾರಲು ರಾಜ ರಾಕೈ ಪಿಕಾಟನ್ ಈ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಆತನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಪಾಲ ದೇಗುಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಗುಲದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರು ಎತ್ತರದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, 47 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ದೇಗುಲವು ಹಿಂದೂ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊರಾಂಗಣ ಗೋಡೆಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ 1991 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಂಬನನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ
ಜಕಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಾವಲು ಗೌರವ