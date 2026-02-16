ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 2 ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿ: ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಯಹೂದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 16, 2026 at 7:04 PM IST
ಜೆರುಸಲೆಮ್, ಇಸ್ರೇಲ್: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಯಹೂದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಅಗಾಧ ಮಿತೃತ್ವ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಭಾರತವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶವಲ್ಲ. ಇದು 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಭೇಟಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ನೆಸ್ಸೆಟ್ (ಸಂಸತ್ತು) ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಯಹೂದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯೂ ಕೂಡಾ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಚಿವರ ನಡುವಣ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಹೈಮ್ ಕಾಟ್ಜ್, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ನಿರ್ ಬರ್ಕತ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಅವಿ ಡಿಚ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಬೆಜಲೆಲ್ ಸ್ಮೋಟ್ರಿಚ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಈ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನೆತನ್ಯಾಹು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹೆರ್ಜಾಗ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಗಿಡಿಯಾನ್ ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಕತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ (IMOD) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಅಮೀರ್ ಬರಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಇರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು: ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒತ್ತಾಯ
'ನಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ID?': ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆ- ವಿಡಿಯೋ
ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ: ಮೋದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ