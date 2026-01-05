'ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮೋದಿಗೆ ಗೊತ್ತು': ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ, ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 5, 2026 at 10:45 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಹೊರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ(ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ವಿಮಾನ) ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ. ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ವೆನಿಜುವೆಲಾ 303 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ವೆನಿಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಬೀತಾದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.17ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪೆಕ್(OPEC) ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ತನ್ನ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕದ ಕುರಿತಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಅಕ್ಕಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಶ್ವೇತಭವನದ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಗಳು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
