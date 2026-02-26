ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ - ನೆತನ್ಯಾಹು: ಐರನ್ ಡೋಮ್ - ಐರನ್ ಬೀಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ್ತ ಭಾರತದ ಚಿತ್ತ

ETV Bharat / international

PM Modi, Israeli PM Netanyahu to sign key MoUs today
ಟೆಲ್ ಅವೀವ್, ಇಸ್ರೇಲ್​: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಗುರುವಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾದ್ ವಾಶೆಮ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಡೇವಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿ ಇತರ ಸಹಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಹಿ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನೆತನ್ಯಾಹು ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಐರನ್ ಡ್ರೋಮ್​ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತ: ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನೇರವಾದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುಶಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ - ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ಮೋರ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಹು - ಪದರದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಐರನ್ ಬೀಮ್ ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು: ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಹೊಸ ಐರನ್ ಬೀಮ್ ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ - ವೆಚ್ಚದ ವೈಮಾನಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳಕಿನ-ವೇಗದ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಹಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಜೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ S-400 ನಂತಹ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬುಧವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಂಸತ್ತು ನೆಸ್ಸೆಟ್‌ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಸ್ಸೆಟ್ ಪದಕವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ
ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

