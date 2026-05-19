ಫಿನ್​​​​ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ ಪ್ರಧಾನಿ ಓರ್ಪೊ ಜತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ: ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಫಲಪ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

PM Modi holds bilateral meeting with Finland counterpart Orpo
By ANI

Published : May 19, 2026 at 2:53 PM IST

ಓಸ್ಲೋ, ನಾರ್ವೆ: ಭಾರತ - ನಾರ್ಡಿಕ್ ಮೂರನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೆಟ್ಟೆರಿ ಓರ್ಪೊ ಫ್ರಾಸ್ಟಾಡೊಟ್ಟಿರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ರುನ್ ಮ್ಜೋಲ್ ಫ್ರಾಸ್ಟಾಡೊಟ್ಟಿರ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೋನಾಸ್ ಗಹರ್ ಸ್ಟೋರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ನಡುವಣ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಫಲಪ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನಾರ್ವೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾರ್ವೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ, ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಮ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಭಾರತ - ನಾರ್ವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾರ್ವೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭೇಟಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಓಸ್ಲೋ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

