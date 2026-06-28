ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ‘ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾನ್’ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
Published : June 28, 2026 at 4:14 PM IST
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ(ಸೆಶೆಲ್ಸ್): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವ ‘ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾನ್’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
Seychelles confers 'Guardian of the Blue Horizon' honour on PM Narendra Modi— IANS (@ians_india) June 28, 2026
· Prime Minister Narendra Modi has been conferred the 'Guardian of the Blue Horizon', Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development
🔗:… pic.twitter.com/65BH9jM6IV
'ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಹರ್ಮಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾನ್ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿರುವುದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಯಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲು" ಎಂದರು.
"ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್, "ಏಕ್ ಪೇಡ್ ಮಾ ಕೆ ನಾಮ್", ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ, ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸೆಶೆಲ್ಸ್ನ 50ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Mon annan gratitid anver lepep ek gouvernman Sesel osi byen ki Prezidan Herminie pour donn mwan tit ‘Gardyen Lorizon Ble.’— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026
Mon enbleman aksepte sa tit avek loner e dedye li a tou lezot pei ki pe lager kont bann defi sanzman klima e ki konsider proteksyon lanvironnman zot… pic.twitter.com/aHZVPOe9cF
"ಸೆಶೆಲ್ಸ್ನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು "ಅವಕಾಶದ ಸಾಗರ"ವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ನನ್ನ ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಭೇಟಿಯ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜತೆಗೆ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಭಾರತವು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಸೆಶೆಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೆಶೆಲ್ಸ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹರ್ಮಿನಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: