ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ; ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಫರ್ ಹಸನ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದು ಜೋರ್ಡಾನ್‌ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಭೇಟಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಜೋರ್ಡಾನ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
ಜೋರ್ಡಾನ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
Published : December 15, 2025 at 7:31 PM IST

ನವದೆಹಲಿ/ಅಮ್ಮನ್: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇಂದು(ಸೋಮವಾರ) ಪ್ರಮುಖ ಅರಬ್ ದೇಶ ಜೋರ್ಡಾನ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಫರ್ ಹಸನ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಭೇಟಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 75 ವರ್ಷವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇದಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ II ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ (ನಾಳೆ) ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾರತ-ಜೋರ್ಡಾನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೋದಿ ಅವರು ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರ್ಡನ್ ಯುವರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ಪೆಟ್ರಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೋರ್ಡಾನ್‌ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. 2018ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ಭಾರತವು ಜೋರ್ಡನ್‌ನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ 2.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ಜೋರ್ಡಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ. ಜವಳಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ 17,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರಿಗೂ ಜೋರ್ಡನ್ ನೆಲೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಜೋರ್ಡಾನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್‌ಗೆ ತೆರಳುವರು.

ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮೋದಿ, ಭಾರತ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ, ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2 ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್, ಯುವರಾಜ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2 ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

