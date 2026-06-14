ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೈಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ; ಹಿರಿಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೈಸ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು.
Published : June 14, 2026 at 7:15 AM IST
ನೈಸ್(ಫ್ರಾನ್ಸ್): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 5 ದಿನಗಳ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೈಸ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನೈಸ್ ಕೋಟ್ ಡಿ'ಅಜುರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗೆಫ್ರೇ, ನೈಸ್ ಮೇಯರ್ ಎರಿಕ್ ಸಿಯೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಣ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅನಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ' ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
'ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಎವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ನೇಹ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 'ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, 'ನೈಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಲಾವಿದರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಥಕ್, ಒಡಿಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್?: ಭಾರತ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹತ್ತದ್ದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು 'ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ವರ್ಷ'ವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವಲಯ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರ. 'ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ @BharatInnov2026 ಭಾರತದ ರೋಮಾಂಚಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಆಗಮನದ ಗೌರವಾರ್ಥ ನೈಸ್ ಮೇಯರ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಮೋದಿ ಜೂನ್ 14-15ರಂದು ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಟಿಸ್ಲಾವಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಟರ್ ಪೆಲ್ಲೆಗ್ರಿನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಿಕೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆ: ಜೂನ್ 16-17ರಂದು ಎವಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಜಿ7 ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂ.18ರಂದು ಮೋದಿ-ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಭೇಟಿ: ಈ ಭೇಟಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜೂನ್ 18ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ತೆರಳುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ವಿವಾಟೆಕ್ 2026'ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರೊಂದಿಗೂ ಮೋದಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರೆಷ್ಟು?: ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 1,19,000 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ 3,50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
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