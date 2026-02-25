ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ 500 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ: ಜಾಕೋಬ್ ಹೆಲ್ಬರ್ಗ್
Published : February 25, 2026 at 7:07 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 500 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಕೋಬ್ ಹೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡದ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಸಹ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೆಲ್ಬರ್ಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಷಯವು ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಖರೀದಿಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹರಿವನ್ನು 500 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧದ ಪಥದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿ ನಂಬಲಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2025 ರಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ದೇಶಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಅಡಿ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಂಪ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಮರು ದಿನವೇ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ 1974 ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 122 ರ ಅಡಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಮರು ದಿನವೇ ಇದನ್ನು ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
