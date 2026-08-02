ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಪತನ: 13 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 2, 2026 at 2:30 PM IST
ಬೊಗೋಟಾ(ಕೊಲಂಬಿಯಾ): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಜ್ಕಾ ಲೈನ್ಸ್(ರೇಖೆಗಳು) ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಶನಿವಾರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರು ನಗರದ ನಾಜ್ಕಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಜ್ಕಾ ಪುರಸಭೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆರುವಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಏರೋಡಿಯಾನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಇಕಾ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಜ್ಕಾ ಲೈನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೆಸ್ನಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 54 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಏಳು ಮಂದಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು, 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದವರು ಮತ್ತು 77ರಿಂದ 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಜರ್ಮನ್ನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆರುವಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಅಮೆರಿಕೊ ಸಲಾಜರ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಇರೆಂಕಾ ಗುವಾನಿಲೊ ಡೆಲ್ ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಕೂಡ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಾಜ್ಕಾ ಲೈನ್ಸ್(ರೇಖೆಗಳು) ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?: ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೆರುವಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾಜ್ಕಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಹಲವು ಜಿಯೋಗ್ಲಿಫ್(geoglyph)ಗಳನ್ನು ನಾಜ್ಕಾ ರೇಖೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿರುವ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ವಿಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರುವಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೀಕೊ ಫ್ಯೂಜಿಮೊರಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೆರುವಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏರೋಡಿಯಾನಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
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