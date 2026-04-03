ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಔಟ್: ತಕ್ಷಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಖಡಕ್ ಆದೇಶ
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ರಾಂಡಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು, ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ (ಯುಎಸ್) : ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜನರಲ್ ರಾಂಡಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಂಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜನರಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿರಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನೂ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾರ್ಜ್, ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾಕ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೋ ಬೈಡನ್ (2021-2022 ರವರೆಗೆ) ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರು. ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಯೂ ಬ್ರೌನ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ಗಳು, ಅಡ್ಮಿರಲ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬೇಗನೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೈನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಗ್ಸೆತ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೆರಡು - ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ ; ಟ್ರಂಪ್ : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು 33ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇರಾನ್ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೆರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತೊರೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
