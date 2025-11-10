'ಸುಂಕ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮೂರ್ಖರು': ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ $2,000 ಲಾಭಾಂಶದ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್
ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಟ್ರಿಲಿಯಲ್ ಡಾಲರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 10, 2025 at 10:25 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತಮ್ಮ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು "ಮೂರ್ಖರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರೂತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇಶ. ಹಣದುಬ್ಬರವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಟ್ರಿಲಿಯಲ್ ಡಾಲರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು 37 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರು ಪಾವತಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ, ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ (1.77 ಲಕ್ಷ ರೂ) ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಯುಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀತಿಗಳ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಾಗ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಆಮಿ ಕೋನಿ ಬ್ಯಾರೆಟ್, ನೀಲ್ ಗೋರ್ಸುಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಟ್ ಕವನಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು "ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ" ಎಂದು ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
